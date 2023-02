"Schlein è la novita". "No è la 'sinistra woke' delle Ztl" (Di martedì 28 febbraio 2023) L'onda Elly Schlein si abbatte sul Pd. Ecco l'opinione dei politologi Piero Ignazi e Luigi Di Gregorio Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) L'onda Ellysi abbatte sul Pd. Ecco l'opinione dei politologi Piero Ignazi e Luigi Di Gregorio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... christianrocca : Operazione Speciale Occupy Pd La gran novità Schlein non è una buona notizia né per l’Italia né per l’Ucraina… - IvanaIv29438384 : RT @carloemme50: C’erano due opzioni : Bonaccini o Schlein. Si è scelto il nuovo che come ogni cosa mai sperimentata può fare paura ma può… - alex_antony17 : RT @isatovaglieri: La novità che avanza nel #PD? Vince Elly #Schlein e si canta 'Bella Ciao'. Un nuovo ritorno... al passato. Contenti lor… - KiriBiri1 : RT @Giovannada46: La gran novità Schlein non è una buona notizia né per l’Italia né per l’Ucraina - VengoDiMongo : RT @yarynagrusha: Niente di buono sul fronte italiano per l’Ucraina di @christianrocca ???? La gran novità Schlein non è una buona notizia n… -