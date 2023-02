Schlein e la carta europee per curare il malessere dei riformisti (Di martedì 28 febbraio 2023) Aprirsi ai riformismi. O meglio, riformare i riformismi. Se questo consiglio dato a Elly Schlein proviene dall'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, evidentemente la neo segretaria del Pd non ha ragione di ignorarlo. Perché uno dei primi segnali avvertiti dopo la sua incoronazione ai vertici dem è stato proprio quel rumore di fondo di chi, come l'ex ministro Beppe Fioroni, ha già detto di voler strappare. Di guardare, dopo la vittoria di una figura più radicale, di sinistra, al centro moderato. Pensa insomma la famiglia dei popolari, una delle anime dem, di traslocare altrove, di lasciare il Pd. Grattacapo non da poco per la segretaria che sostituirà Enrico Letta, che non ha avuto nemmeno il tempo di insediarsi e già deve fare i conti con queste ipotesi di scissione sempre rimandate, almeno sin dai tempi della nascita di Articolo 1. E nel frattempo deve pure ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 febbraio 2023) Aprirsi ai riformismi. O meglio, riformare i riformismi. Se questo consiglio dato a Ellyproviene dall'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, evidentemente la neo segretaria del Pd non ha ragione di ignorarlo. Perché uno dei primi segnali avvertiti dopo la sua incoronazione ai vertici dem è stato proprio quel rumore di fondo di chi, come l'ex ministro Beppe Fioroni, ha già detto di voler strappare. Di guardare, dopo la vittoria di una figura più radicale, di sinistra, al centro moderato. Pensa insomma la famiglia dei popolari, una delle anime dem, di traslocare altrove, di lasciare il Pd. Grattacapo non da poco per la segretaria che sostituirà Enrico Letta, che non ha avuto nemmeno il tempo di insediarsi e già deve fare i conti con queste ipotesi di scissione sempre rimandate, almeno sin dai tempi della nascita di Articolo 1. E nel frattempo deve pure ...

