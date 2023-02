Schlein alla Camera | il primo giorno da segretaria del Pd

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ellyfa il suoingressodadel Pd accolta in Transatlantico dai complimenti e dagli auguri dei colleghi deputati. L'abbraccio con Marco Furfaro, una lunga ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Per un meme satirico con Pippo Franco e la #Schlein gridate al #bodyshaming. Quando un prof. universitario dava de… - chetempochefa : Elly #Schlein ha vinto le primarie ed è la prima donna alla guida del Pd. #CTCF - ProVitaFamiglia : Con Elly #Schlein Segretaria/e/i/o/u, il Partito Democratico si assesta definitivamente su posizioni di abortismo s… - Claudio38832840 : @altrenugae Vedrà che ora che c'è la schlein alla guida del PD, la dx fascista attualmente al governo ritornerà al… - jadis37845 : RT @BelpietroTweet: I dem si sono suicidati lasciando scegliere il segretario ai non iscritti. Addio alla vocazione riformista e alle ambiz… -

e Manson 'separatinascita', il post dell'ex consigliere di Fratelli d'Italia scatena le polemiche: 'Vergognati' Un cinghiale le attacca nell'orto, mamma si difende ma muore per salvare ......la politica del Pd in tema di energia e ambiente dopo l'elezione a segretario di Elly... Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie...Grazievittoria di Ellysale dal 16,5% al 19,5% e si colloca al secondo posto, mentre a farne le spese è il Movimento 5 Stelle che perde il 2,5% attestandosi al 16%. Stabile anche la ...

Schlein lavora alla squadra e parte dal popolo delle primarie - Politica Agenzia ANSA

Il sindaco di Lajatico nel mirino di un collettivo di Forza Nuova. Alessio Barbafieri si dice «scioccato» dopo aver saputo che nel suo paese - un piccolo centro di 1.200 abitanti ...(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Rendere legale la cannabis "Si, non c'è dubbio. Se mi sono mai fatta una canna Sì, quando ero ragazza, qualche anno fa ormai". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pe ...