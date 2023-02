Scherma: Montano torna nella nazionale di sciabola, affiancherà il ct Zanotti (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - Aldo Montano torna al fianco della 'sua' nazionale di sciabola. Il campione livornese debutterà nel prossimo weekend, in occasione dello storico appuntamento internazionale del Trofeo Luxardo di Padova (da giovedì 2 a sabato 4 marzo), come figura di supporto agli atleti azzurri. L'olimpionico di Atene 2004 comincia così a cooperare con lo staff diretto dal Commissario tecnico Nicola Zanotti, per portare tutto il suo contributo d'esperienza e personalità alla causa di sciabolatori e sciabolatrici che tra un mese cominceranno la fase di Qualifica olimpica. Un anno e mezzo dopo l'emozionante argento a squadre di Tokyo, dove Montano ha concluso la sua strepitosa carriera sulle pedane mondiali vincendo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. - (Adnkronos) - Aldoal fianco della 'sua'di. Il campione livornese debutterà nel prossimo weekend, in occasione dello storico appuntamento interdel Trofeo Luxardo di Padova (da giovedì 2 a sabato 4 marzo), come figura di supporto agli atleti azzurri. L'olimpionico di Atene 2004 comincia così a cooperare con lo staff diretto dal Commissario tecnico Nicola, per portare tutto il suo contributo d'esperienza e personalità alla causa ditori etrici che tra un mese cominceranno la fase di Qualifica olimpica. Un anno e mezzo dopo l'emozionante argento a squadre di Tokyo, doveha concluso la sua strepitosa carriera sulle pedane mondiali vincendo la ...

