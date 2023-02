Scherma | i fiorettisti protagonisti in Egitto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @giomalago: In #WorldCup successi Goggia #scialpino con Brignone 2ª,Caneva #lotta,Spinella #tiroasegno,D'Amato-Esposito #Ginnastica,poi… - infoitsport : Scherma, il Dream Team domina a Il Cairo. Ai fiorettisti manca solo la vittoria, gli spadisti si riscattano - OA_Sport : Scherma, il Dream Team domina a Il Cairo. Ai fiorettisti manca solo la vittoria, gli spadisti si riscattano - - LoredanaOcchion : RT @giomalago: In #WorldCup successi Goggia #scialpino con Brignone 2ª,Caneva #lotta,Spinella #tiroasegno,D'Amato-Esposito #Ginnastica,poi… - SimoneFerraroPh : RT @giomalago: In #WorldCup successi Goggia #scialpino con Brignone 2ª,Caneva #lotta,Spinella #tiroasegno,D'Amato-Esposito #Ginnastica,poi… -

Al Cairo le fasi preliminari si svolgeranno domani (giovedì 23) per ie venerdì 24 per le fiorettiste, i tabelloni principali delle due competizioni sono invece in programma sabato 25. L'...Altra settimana, altro weekend di Coppa del Mondo Assoluti per la, che si divide tra Egitto e Germania per un totale di 36 atleti in pedana. Al Cairo farà ...a guidare la brigata da...Si è concluso da poco un weekend ricco di gare, con ben cinque prove individuali tra Grand Prix e Coppa del Mondo. Per l'Italia sei medaglie con gli argenti deiFilippo Macchi ed Erica Cipressa a Torino, e i quattro bronzi di Daniele Garozzo e Camilla Mancini ancora nel 'Trofeo Inalpi' e degli sciabolatori Michele Gallo e Gigi Samele a Varsavia, a ...

Scherma, Coppa del Mondo 2023: fiorettisti secondi a Il Cairo. L'Italia cede in finale al Giappone OA Sport

Ancora un weekend da incorniciare per il Pisascherma. Dalle pedane internazionali di Coppa del Mondo arrivano due splendide medaglie, una d’argento e l’altra di bronzo. Artefici di questa impresa sono ...Eccellente secondo posto per l’Italia nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile a squadre ad Heidenheim. Il team composto da Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Valerio Cuomo ...