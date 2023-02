Scese nel fossato durante Benevento-Cittadella: Daspo per un minore (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Benevento ha notificato un provvedimento di Daspo della durata di un anno, adottato dal Questore della provincia, ad un minorenne del capoluogo che, nel corso dell’incontro di calcio Benevento-Cittadella dell’11 novembre 2022 allo stadio Ciro Vigorito, si era introdotto nel fossato di separazione tra la curva sud ed il rettangolo di gioco, mettendo a repentaglio la propria incolumità. Tale provvedimento si è reso necessario per scongiurare il ripetersi di condotte analoghe, gravemente pregiudizievoli per l’incolumità dello stesso minore e di quanti accedono alle manifestazioni sportive. Conseguentemente l’interessato non potrà accedere a tutti i luoghi, stadi ed impianti sportivi del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Divisione di Polizia Anticrimine della Questura diha notificato un provvedimento didella durata di un anno, adottato dal Questore della provincia, ad unnne del capoluogo che, nel corso dell’incontro di calciodell’11 novembre 2022 allo stadio Ciro Vigorito, si era introdotto neldi separazione tra la curva sud ed il rettangolo di gioco, mettendo a repentaglio la propria incolumità. Tale provvedimento si è reso necessario per scongiurare il ripetersi di condotte analoghe, gravemente pregiudizievoli per l’incolumità dello stessoe di quanti accedono alle manifestazioni sportive. Conseguentemente l’interessato non potrà accedere a tutti i luoghi, stadi ed impianti sportivi del ...

