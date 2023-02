Scars Above è ora disponibile | ecco il trailer di lancio!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Scars Above: svelata la lista trofei completa! #MadHeadGames #PC #PrimeMatter #PS4 #PS5 #ScarsAbove #XboxOne… - PlayStationBit : #ScarsAbove è finalmente disponibile per PlayStation 4 e 5. - pressstart_xyz : Scars Above, l'Action SCI-FI di Mad Head Games è ora disponibile - gamescore_it : Scars Above è finalmente disponibile su PC e console - - GameXperienceIT : Scars Above, recensioni dai voti mediocri: appena sopra la sufficienza -

LA RECENSIONE IN BREVE Controller alla mano,è uno sparatutto in terza persona più che godibile grazie a un gameplay capace di proporre qualche spunto degno di nota. La struttura di gioco strizza l'occhio al mondo dei soulslike, ...A provare a riportare in auge questa tipologia di giochi è ora, intrigante Action - TPS di Mad Head Games con una forte impronta narrativa che ci porta in un pianeta alieno ricoperto da ...è stato un titolo che già avevamo avuto modo di trattare in fase di preview . Infatti, sulle nostre pagine è disponibile il provato e vi consigliamo caldamente di recuperarlo al più presto!...

Scars Above, la recensione dell'action shooter sci-fi di Mad Head Games Multiplayer.it

In Scars Above, a research mission has gone horribly wrong, and survival won't be easy. Here's what to expect from this challenging new sci-fi adventure.One of the first things that struck me is how good-looking Scars Above is. Developed on Unreal Engine 5, developer Mad Head Games did a fantastic job carving out interesting environments and grotesque ...