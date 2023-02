Scardina, il messaggio di Diletta Leotta: “Forza Dani” (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Forza Daini”. Diletta Leotta, con una storia su Instagram, ha voluto mandare un pensiero al suo ex Daniele Scardina, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Humanitas di Milano. Il pugile è stato operato d’urgenza oggi alla testa dopo un malore in allenamento. La conduttrice di Dazn oltre al messaggio sui social ha voluto ha voluto dedicare un pensiero a Daniele Scardina anche in chiusura del suo collegamento dall’Allianz Stadium al termine del derby: “Voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!”, ha detto la Leotta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Daini”., con una storia su Instagram, ha voluto mandare un pensiero al suo exele, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Humanitas di Milano. Il pugile è stato operato d’urgenza oggi alla testa dopo un malore in allenamento. La conduttrice di Dazn oltre alsui social ha voluto ha voluto dedicare un pensiero aeleanche in chiusura del suo collegamento dall’Allianz Stadium al termine del derby: “Voglio mandare un saluto e un forte abbraccio aele!”, ha detto la. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

