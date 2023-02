Scandalo-Italia: ecco dove parlerà l'avvocato di Alfredo Cospito (Di martedì 28 febbraio 2023) C'è un liceo a Roma, precisamente il Terenzio Mamiani, che da mesi balza agli onori della cronaca per le manifestazioni, occupazioni, ed episodi di violenza che si sono consumati dentro e fuori le sue mura. Ricordiamo quando, nel marzo scorso, alcuni studenti del liceo, quelli, per capirci, che considerano la scuola un loro territorio privilegiato, intimarono a dieci ragazzi che stavano distribuendo volantini di andarsene. Ne nacque una rissa e un sedicenne rimase ferito. O quando, 400 studenti, a novembre, tennero «sotto scacco» il Mamiani per dieci giorni. L'occupazione ad oggi più lunga a Roma. Il motivo della protesta? «La scuola del merito non è quella che vogliamo. In un sistema opprimente e repressivo, scegliamo di costruire il nostro modello di formazione e il nostro modello di socialità». Perché si parla ancora di questo liceo? Gli studenti rivoluzionari, con il placet ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) C'è un liceo a Roma, precisamente il Terenzio Mamiani, che da mesi balza agli onori della cronaca per le manifestazioni, occupazioni, ed episodi di violenza che si sono consumati dentro e fuori le sue mura. Ricordiamo quando, nel marzo scorso, alcuni studenti del liceo, quelli, per capirci, che considerano la scuola un loro territorio privilegiato, intimarono a dieci ragazzi che stavano distribuendo volantini di andarsene. Ne nacque una rissa e un sedicenne rimase ferito. O quando, 400 studenti, a novembre, tennero «sotto scacco» il Mamiani per dieci giorni. L'occupazione ad oggi più lunga a Roma. Il motivo della protesta? «La scuola del merito non è quella che vogliamo. In un sistema opprimente e repressivo, scegliamo di costruire il nostro modello di formazione e il nostro modello di socialità». Perché si parla ancora di questo liceo? Gli studenti rivoluzionari, con il placet ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Mi chiese di andare a casa sua, prendere la valigia e custodirla” C'è anche il nome l’ex europarlamentare di Forza… - Maga_Dada_ : RT @giu33liana: #FacciamoRete ??In #Italia la situazione dei reparti di PRONTO SOCCORSO, con le dovute eccezioni, fa SCANDALO: con pazienti… - FromParisWith10 : @lonelysoul917 Ahahhahahaha Gervais tira degli sfondoni che là dentro farebbero gridare allo scandalo...ma questo l… - giu33liana : #FacciamoRete ??In #Italia la situazione dei reparti di PRONTO SOCCORSO, con le dovute eccezioni, fa SCANDALO: con… - FranzFranzudet : RT @robcostante: @Capezzone se un qualcuno avesse osato fare un post simile in cui fratelli d'Italia venisse associato a una qualche associ… -