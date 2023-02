Sarri: «Il Napoli fa impressione per quanto è forte, è il premio al coraggio avuto da Giuntoli in estate» (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo la vittoria sulla Sampdoria per 1-0, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. “Avevamo tanti calciatori non al meglio fisicamente, che abbiamo dovuto recuperare con un po’ di anticipo. Era prevedibile che ci potesse mancare qualcosa da questo punto di vista, ma la squadra è stata tosta. Sono sempre partite difficili, guardando la classifica non ci rendiamo conto ma l’80% dei punti della Samp è stata fatta in trasferta. Nelle ultime partite nessuno l’ha messa sotto, quindi mi aspettavo una partita complicata”. Sarri ha parlato di Luis Alberto, autore del gol della vittoria: “Ha fatto fatica all’inizio ad accettare ciò che gli chiedevo, poi a un certo punto ho visto un cambio di approccio feroce in allenamento che l’ha portato a fare una serie di grandi prestazioni. Oggi Luis Alberto è un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo la vittoria sulla Sampdoria per 1-0, l’allenatore della Lazio, Maurizio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. “Avevamo tanti calciatori non al meglio fisicamente, che abbiamo dovuto recuperare con un po’ di anticipo. Era prevedibile che ci potesse mancare qualcosa da questo punto di vista, ma la squadra è stata tosta. Sono sempre partite difficili, guardando la classifica non ci rendiamo conto ma l’80% dei punti della Samp è stata fatta in trasferta. Nelle ultime partite nessuno l’ha messa sotto, quindi mi aspettavo una partita complicata”.ha parlato di Luis Alberto, autore del gol della vittoria: “Ha fatto fatica all’inizio ad accettare ciò che gli chiedevo, poi a un certo punto ho visto un cambio di approccio feroce in allenamento che l’ha portato a fare una serie di grandi prestazioni. Oggi Luis Alberto è un ...

