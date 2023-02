Sarri: «Escluso il Napoli il campionato è livellato! Per questo motivo…» (Di martedì 28 febbraio 2023) Maurizio Sarri ha parlato ai canali ufficiali del club nel post partita di Lazio-Sampdoria, match deciso da un gol di Luis Alberto. Il tecnico dei biancocelesti si esprime sulla corsa ad un posto per la prossima Champions League LOTTA – Queste le parole di Sarri: «Rispetto al passato ho visto dei miglioramenti nella tenuta mentale anche nella gestione del vantaggio. Il campionato è livellato al di là del Napoli e per questo possono esserci dei momenti con molti risultati positivi e negativi anche considerando che si gioca ogni tre giorni». Fonte: sslazio.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) Maurizioha parlato ai canali ufficiali del club nel post partita di Lazio-Sampdoria, match deciso da un gol di Luis Alberto. Il tecnico dei biancocelesti si esprime sulla corsa ad un posto per la prossima Champions League LOTTA – Queste le parole di: «Rispetto al passato ho visto dei miglioramenti nella tenuta mentale anche nella gestione del vantaggio. Ilè livellato al di là dele perpossono esserci dei momenti con molti risultati positivi e negativi anche considerando che si gioca ogni tre giorni». Fonte: sslazio.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i ...

