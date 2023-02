Sardegna, operai della Portovesme protestano contro la cassa integrazione salendo sulla ciminiera a 100 metri di altezza (Di martedì 28 febbraio 2023) Il caro energia non dà tregua, la chiusura della fabbrica sembra dietro l’angolo e i lavoratori provano a salvarla asserragliandosi a 100 metri d’altezza. È scattata stamattina intorno alle 7 – sotto un cielo carico di pioggia – la nuova protesta delle maestranze della Portovesme srl, fabbrica nel Sud Sardegna di piombo e zinco della multinazionale svizzera Glencore che garantisce 1.300 buste paga ai lavoratori diretti, alle quali vanno aggiunti gli appalti. Il blitz dei lavoratori, esasperati, è legato alla questione energetica. In particolare i costi che lo stabilimento (dove si lavorano anche oro, argento, rame e acido solforico) deve sostenere per mantenere in attività gli impianti (oltre a Portovesme c’è quello di San Gavino) e che sono lievitati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Il caro energia non dà tregua, la chiusurafabbrica sembra dietro l’angolo e i lavoratori provano a salvarla asserragliandosi a 100d’. È scattata stamattina intorno alle 7 – sotto un cielo carico di pioggia – la nuova protesta delle maestranzesrl, fabbrica nel Suddi piombo e zincomultinazionale svizzera Glencore che garantisce 1.300 buste paga ai lavoratori diretti, alle quali vanno aggiunti gli appalti. Il blitz dei lavoratori, esasperati, è legato alla questione energetica. In particolare i costi che lo stabilimento (dove si lavorano anche oro, argento, rame e acido solforico) deve sostenere per mantenere in attività gli impianti (oltre ac’è quello di San Gavino) e che sono lievitati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, si sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto a 100 metr… - greygooseonice : Quattro operai son saliti in cima alla ciminiera dell’impianto di Portovesme in Sardegna e gli altri lavoratori son… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, si sono asserragliati sulla ciminiera dell'… - infoitinterno : Sud Sardegna, 4 operai della Portovesme salgono sulla ciminiera: 'No allo stop degli impianti' - infoitinterno : Quattro operai protestano su una ciminiera a 100 metri di altezza in Sardegna -