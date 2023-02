Sarah Altobello delusa da Milena | La VIP ribatte: “Sai perchè sono qua?” (Di martedì 28 febbraio 2023) Sarah Altobello e Milena Miconi affrontano un confronto dopo la puntata di ieri: ecco cos’è accaduto in Casa Sarah Altobello e Milena Miconi nelle ultime ore dopo la puntata hanno affrontato un confronto notturno per discutere proprio riguardo il loro rapporto. Le due gieffine nonostante condividono la Casa da diversi mesi, non sono ancora riuscite ad instaurare un buon legame d’amicizia e di affetto. La Miconi ha rivelato alla gieffina di aver notato un allontanamento da parte della showgirl e per questo motivo ha deciso di nominarla nel corso dell’ultima puntata. Leggi anche –> MODÀ, annunciata la data a Bassano del Grappa Le date del tour e i dettagli Il confronto… Dopo aver ricevuto una nomination da Milena, Sarah e la ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 febbraio 2023)Miconi affrontano un confronto dopo la puntata di ieri: ecco cos’è accaduto in CasaMiconi nelle ultime ore dopo la puntata hanno affrontato un confronto notturno per discutere proprio riguardo il loro rapporto. Le due gieffine nonostante condividono la Casa da diversi mesi, nonancora riuscite ad instaurare un buon legame d’amicizia e di affetto. La Miconi ha rivelato alla gieffina di aver notato un allontanamento da parte della showgirl e per questo motivo ha deciso di nominarla nel corso dell’ultima puntata. Leggi anche –> MODÀ, annunciata la data a Bassano del Grappa Le date del tour e i dettagli Il confronto… Dopo aver ricevuto una nomination dae la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : - vonveda2019 : RT @Sisonoi32293195: Mandatela a casa Sarah altobello #gfvip #Gfvip #oriele #incorvassi - Sisonoi32293195 : Mandatela a casa Sarah altobello #gfvip #Gfvip #oriele #incorvassi - Antonel45sck : RT @GokiOki: IO NON SONO UFFICIALMENTE PRONTO PER PERDERE SARAH ALTOBELLO. SI VOTA NIKITA PERÒ MI SPIACE VERAMENTE TONY TOSCANO FAI QUALCOS… - GokiOki : IO NON SONO UFFICIALMENTE PRONTO PER PERDERE SARAH ALTOBELLO. SI VOTA NIKITA PERÒ MI SPIACE VERAMENTE TONY TOSCANO… -