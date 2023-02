Santori, per un Fioroni che se ne va 100 nuovi ingressi (Di martedì 28 febbraio 2023) "Per un Fioroni che se ne va penso che avremo 100 nuovi entranti" nel Pd. E' l'uscita del delegato del Comune di Bologna al Turismo e Sport, Mattia Santori, tra i fondatori delle Sardine e sostenitore ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) "Per unche se ne va penso che avremo 100entranti" nel Pd. E' l'uscita del delegato del Comune di Bologna al Turismo e Sport, Mattia, tra i fondatori delle Sardine e sostenitore ...

