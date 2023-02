Santiago: Fognini spreca 2 set point e cede 61 75 a Etcheverry (Di martedì 28 febbraio 2023) E' amara la trasferta sudamericana di Fabio Fognini, l'alfiere azzurro che in questa parte di mondo ha ottenuto le vittorie a Vina del Mar 2014 e San Paolo 2018. Dopo l'eliminazione al primo turno a ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) E' amara la trasferta sudamericana di Fabio, l'alfiere azzurro che in questa parte di mondo ha ottenuto le vittorie a Vina del Mar 2014 e San Paolo 2018. Dopo l'eliminazione al primo turno a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tomas1374 : RT @Ubitennis: ATP Santiago: Fognini subito eliminato da Etcheverry - __eeemaa__ : Le tragedie arrivano in coppia. Fabio #Fognini non ha chance contro l'argentino #Etcheverry e perde ai sedicesimi d… - Ubitennis : ATP Santiago: Fognini subito eliminato da Etcheverry - sportface2016 : ATP Santiago 2023, esordio negativo per #Fognini: #Etcheverry passa in due set - Tennis_Ita : ATP Santiago, Fognini sconfitto al primo turno: Etcheverry si impone in due set -