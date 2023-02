Sanità, Rubano (FI): “La gestione De Luca è fallimentare” (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Altro che terzo mandato. Mala tempora currunt per il governatore della Campania Vincenzo De Luca. I pm della procura della Corte dei Conti della Campania hanno certificato ciò che è sotto gli occhi di tutti: a causa della gestione scellerata degli ultimi anni, la regione è allo sbando”. Lo scrive in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia. “La denuncia della Corte dei Conti sulle irregolarità e le criticità della Sanità campana – ha proseguito – ha aperto un vaso di Pandora, tra appalti senza gara, medici che svolgono attività extra ‘incompatibili’, rapporti a volte poco chiari tra Regione e centri privati, controlli inesistenti, anche a causa dell’incompetenza dei funzionari che, in alcuni casi, ‘non sanno nemmeno accendere un pc’. Sprechi di denaro pubblico, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Altro che terzo mandato. Mala tempora currunt per il governatore della Campania Vincenzo De. I pm della procura della Corte dei Conti della Campania hanno certificato ciò che è sotto gli occhi di tutti: a causa dellascellerata degli ultimi anni, la regione è allo sbando”. Lo scrive in una nota Francesco Maria, deputato di Forza Italia. “La denuncia della Corte dei Conti sulle irregolarità e le criticità dellacampana – ha proseguito – ha aperto un vaso di Pandora, tra appalti senza gara, medici che svolgono attività extra ‘incompatibili’, rapporti a volte poco chiari tra Regione e centri privati, controlli inesistenti, anche a causa dell’incompetenza dei funzionari che, in alcuni casi, ‘non sanno nemmeno accendere un pc’. Sprechi di denaro pubblico, ...

