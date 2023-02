Sanità | l’allarme di De Luca | Mancano fondi e personale | Pronto soccorso a rischio

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 febbraio 2023) "Rimane del tutto presente ildi dover chiudere ise il governo nazionale non si sveglia, vediamo nei prossimi giorni se abbiamo delle risposte serie". Lo ha ribadito il governatore della Campania, Vincenzo De, a margine dell'inaugurazione della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania. "Siamo impegnati in queste ore in un confronto con il ministero della Salute e con il Governo sui temi che riguardano lapubblica – ha spiegato – Rimangono in piedi due grandi emergenze:e finanziamenti. Per i finanziamenti non c'è un euro per lapubblica, per ilnon c'è nessuna certezza".