Sanità | Grant Lega | “Dalla Corte dei Conti un monito alla gestione De Luca”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “rmante e scabrosa la situazione sugli sprechi dellain Campania. Anchedeiarriva unseverodel governatore De“. Lo dichiara in una nota il segretario regionale dellain Campania ed europarlamentare Valentino, commentando notizie di stampa sullacampana e non solo. “Chiudono ospedali e pronto soccorsi, – sottolinea– nosocomi inaugurati e mai resi funzionali e operativi, liste di attesa interminabili, il tutto a danno dei cittadini e di tutti coloro che sono in condizioni di salute precaria, che a causa di scelte scellerate della ...