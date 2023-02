Sanità | Codacons contro liste d’attesa

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 28 febbraio 2023), sempre più italiani si rivolgono allaprivata: spesa sale a 37,1 miliardi di euro, +32% sul 2016lenellapubblicae Articolo 32 (associazione specializzata nella tutela del diritto alla salute) lanciano oggi una nuova battaglia legale a favore degli utenti. “Il problema delle attese eccessive per effettuare visite e analisi specialistiche non solo non è stato risolto nel nostro paese, ma addirittura è peggiorato, anche a causa della pandemia Covid” lo spieganoe Articolo 32 in una nota inviata in redazione. Fino a 720 giorni per mammografia “Le ultime indagini sul tema registrano tempi massimi di attesa fino a quasi 2 anni (720 giorni) per una mammografia, 465 giorni per una ...