Sanità | Cantalamessa | “La Corte dei Conti conferma le nostre denunce”

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Appalti senza gara, rapporti tra Regione e centri privati: la lista di fatti scabrosi è lunga e inquietante, equello che da anni denunciamo senza sosta sulla mala gestione di De Luca. L’inchiesta rivela, inoltre, tutti i progetti non finanziati per errori nella presentazione.che indicano che non si riusciranno a raggiungere gli obiettivi di spesa entro il 2026 e si perderanno i fondi. Con De Luca i cittadini campaninuano a pagare, ormai da dieci anni, sprechi, ritardi e inefficienze”. Così in una nota il senatore campano della Lega Gianlucarelativamente all’indagine delladeisugli sprechi dellanella Regione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.