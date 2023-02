San Siro, Sala dopo l’incontro con Inter e Milan: “È evidente che non lo vuole più nessuno”. Uno stadio a La Maura e un “piano B” fuori città (Di martedì 28 febbraio 2023) Inter e Milan non sono più Interessate alle sorti dello stadio Meazza e soprattutto dell’area di San Siro. Lo ha annunciato il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, dopo l’incontro a Palazzo Marino con le due società: “Ne viene fuori una cosa molto evidente – ha detto – il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno. Quindi sarà un problema in più per il Comune. Sono amareggiato da sindaco, da cittadino, da tifoso ma era una cosa che avevamo ampiamente capito. Ripeto, sarà un problema in più per noi”. I rossoneri starebbero valutando l’area dell’ex ippodromo La Maura, mentre l’Inter ha fatto sapere di essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023)non sono piùessate alle sorti delloMeazza e soprattutto dell’area di San. Lo ha annunciato il sindaco del capoluogo lombardo, Beppea Palazzo Marino con le due società: “Ne vieneuna cosa molto– ha detto – il vecchio Sannon lopiù. Quindi sarà un problema in più per il Comune. Sono amareggiato da sindaco, da cittadino, da tifoso ma era una cosa che avevamo ampiamente capito. Ripeto, sarà un problema in più per noi”. I rossoneri starebbero valutando l’area dell’ex ippodromo La, mentre l’ha fatto sapere di essere ...

