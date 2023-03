San Siro, Roberto Vecchioni: “Potrei fare ‘Luci a Sesto San Giovanni’” (Di martedì 28 febbraio 2023) Roberto Vecchioni dice la sua sullo stadio Meazza. Il cantante, autore di Luci a San Siro, ha dichiarato dall’università Iulm: “Spero tantissimo che San Siro viva più a lungo di me. Ci sono due cose contrastanti: la nostalgia, i ricordi, l’infanzia, il divertimento, l’amicizia e la musica tutte sparite da una parte; dall’altra ci sono L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 febbraio 2023)dice la sua sullo stadio Meazza. Il cantante, autore di Luci a San, ha dichiarato dall’università Iulm: “Spero tantissimo che Sanviva più a lungo di me. Ci sono due cose contrastanti: la nostalgia, i ricordi, l’infanzia, il divertimento, l’amicizia e la musica tutte sparite da una parte; dall’altra ci sono L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Sala: “L'Inter mi ha comunicato che stanno guardando un'altra area fuori Milano, non mi hanno accennato dove perch… - marifcinter : #Antonello: 'Restare a San Siro assolutamente NON è un'opzione per l'Inter. Se il Milan dovesse andare a La Maura,… - MarcoBellinazzo : Il sindaco Sala che si meraviglia perché @Inter e @acmilan stanno guardando fuori Milano, lagnandosi perché 'ora Sa… - la_rossonera : ?????? San Siro, Sala: 'Nel pomeriggio incontrerò Gerry Cardinale per capire cosa fare' 'Voglio capire se il club r… - VHolywat : @AFGiudice @FeliceRaimondo @ilfrategaudente @TonerCentersbt ... la sensazione , fuori Milano, è quella di un interm… -