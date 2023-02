San Siro, Giuseppe Sala: “Non lo vuole più nessuno. Un problema per il Comune” (Di martedì 28 febbraio 2023) Dall’incontro con Inter e Milan che si è tenuto questa mattina “ne viene fuori una cosa molto evidente: il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno. Quindi sarà un problema in più per il Comune”. Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo l’incontro con i club sul progetto del nuovo stadio. “Un passo alla volta, aspettiamo e vediamo il Milan cosa dirà – ha aggiunto a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Iulm -. Io sono amareggiato da sindaco, da cittadino, da tifoso ma era una cosa che avevamo ampiamente capito. Ripeto, sarà un problema in più per noi”. Poi aggiunge: “Quello che ho sempre detto – ha aggiunto Sala – era che il nuovo stadio, se fatto nelle immediate vicinanze di ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Dall’incontro con Inter e Milan che si è tenuto questa mattina “ne viene fuori una cosa molto evidente: il vecchio Sannon lopiù. Quindi sarà unin più per il”. Queste le parole del sindaco di Milano,, dopo l’incontro con i club sul progetto del nuovo stadio. “Un passo alla volta, aspettiamo e vediamo il Milan cosa dirà – ha aggiunto a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Iulm -. Io sono amareggiato da sindaco, da cittadino, da tifoso ma era una cosa che avevamo ampiamente capito. Ripeto, sarà unin più per noi”. Poi aggiunge: “Quello che ho sempre detto – ha aggiunto– era che il nuovo stadio, se fatto nelle immediate vicinanze di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Guillaumemp : Brevi storia triste di quattro tifosi milanisti francesi venuti a San Siro ieri sera dopo aver fatto 1200km e derub… - marifcinter : #Sala: “L'Inter mi ha comunicato che stanno guardando un'altra area fuori Milano, non mi hanno accennato dove perch… - marifcinter : #Antonello: 'Restare a San Siro assolutamente NON è un'opzione per l'Inter. Se il Milan dovesse andare a La Maura,… - Maicuntent1986 : Milan abbandona san siro e sceglie zona ippodromo. L'Inter invece pare sia d'accordo con la lego per la fornitura d… - VolleyFranco : @Pa_Tos83 @capuanogio Il problema non sono i 2 stadi bensi il comune di milano che perderebbe circa 8 ml di € di af… -