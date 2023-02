San Pietro Pietroburgo, riaperto lo spazio aereo. Era stato chiuso per avvistamento di un oggetto misterioso nei cieli (Di martedì 28 febbraio 2023) E’ stato riaperto lo spazio aereo su San Pietroburgo dopo che le autorità avevano sospeso i voli in seguito, secondo notizie di stampa, all’avvistamento di un oggetto misterioso nei cieli. riaperto lo spazio aereo su San Pietroburgo In precedenza caccia si erano levati in volo per verifiche dopo che almeno cinque voli domestici russi decollati da Mosca e diretti a San Pietroburgo erano ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023) E’losu Sanburgo dopo che le autorità avevano sospeso i voli in seguito, secondo notizie di stampa, all’di unneilosu Sanburgo In precedenza caccia si erano levati in volo per verifiche dopo che almeno cinque voli domestici russi decollati da Mosca e diretti a Sanburgo erano ... TAG24.

