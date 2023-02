San Marino, spara e uccide il gatto del ministro del Turismo: condannato, rischia la cittadinanza (Di martedì 28 febbraio 2023) Un campione di ciclismo residente a San Marino ha ucciso a colpi di carabina ad aria compressa il gatto del ministro del Turismo, e adesso rischia la cittadinanza: Antonio Tiberi, 21enne nato in Italia ma residente nell’enclave, ha ammesso il fatto di fronte ai giudici. “Il mio intento — ha dichiarato — era semplicemente misurare la capacità di tiro dell’arma, tanto che ho preso di mira un cartello di divieto…ammetto anche di avere (altrettanto stupidamente e incoscientemente) provato a colpire un gatto… e con mia sorpresa l’ho effettivamente colpito… non avevo nessuna intenzione di uccidere l’animale, anzi ero convinto che l’arma non fosse letale”. Dopo gli spari è giunta una richiesta di intervento da parte di Federico Pedini Amati, 46enne ex capo di ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023) Un campione di ciclismo residente a Sanha ucciso a colpi di carabina ad aria compressa ildeldel, e adessola: Antonio Tiberi, 21enne nato in Italia ma residente nell’enclave, ha ammesso il fatto di fronte ai giudici. “Il mio intento — ha dichiarato — era semplicemente misurare la capacità di tiro dell’arma, tanto che ho preso di mira un cartello di divieto…ammetto anche di avere (altrettanto stupidamente e incoscientemente) provato a colpire un… e con mia sorpresa l’ho effettivamente colpito… non avevo nessuna intenzione dire l’animale, anzi ero convinto che l’arma non fosse letale”. Dopo gli spari è giunta una richiesta di intervento da parte di Federico Pedini Amati, 46enne ex capo di ...

