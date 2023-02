San Marino, il ciclista Antonio Tiberi spara e uccide il gatto del Ministro: “Via la residenza” (Di martedì 28 febbraio 2023) Voleva testare la sua carabina ad aria compressa, ma lo ha fatto uccidendo sul colpo un gatto che transitava nelle vicinanze. L’autore del folle gesto è il ciclista Antonio Tiberi, 21 anni, nato a Frosinone, atleta della Trek Segafredo, professionista dal 2021, già bronzo agli Europei juniores 2018 e campione del mondo a cronometro nel 2019. Il povero felino invece apparteneva a Federico Pedini Amati, Ministro del Turismo ed ex Capitano Reggente della Repubblica di San Marino, dove Tiberi ha la residenza. Il dolore per la morte dell’amato animale domestico è seguita dal processo, che condanna il ciclista a 4.000 euro di multa. “Il gatto non dava fastidio a nessuno — dice il Ministro, ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Voleva testare la sua carabina ad aria compressa, ma lo ha fattondo sul colpo unche transitava nelle vicinanze. L’autore del folle gesto è il, 21 anni, nato a Frosinone, atleta della Trek Segafredo, professionista dal 2021, già bronzo agli Europei juniores 2018 e campione del mondo a cronometro nel 2019. Il povero felino invece apparteneva a Federico Pedini Amati,del Turismo ed ex Capitano Reggente della Repubblica di San, doveha la. Il dolore per la morte dell’amato animale domestico è seguita dal processo, che condanna ila 4.000 euro di multa. “Ilnon dava fastidio a nessuno — dice il, ...

