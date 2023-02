San Marino, ciclista professionista uccide il gatto del ministro (Di martedì 28 febbraio 2023) San Marino, ciclista professionista spara e uccide il gatto del ministro Federico Pedini Amati. Multato il responsabile della vicenda Una bravata quella compiuta da un ciclista professionista, il quale ha sparato è ucciso il gatto del ministro del Turismo della Repubblica di San Marino. All’atleta responsabile dell’accaduto la bravata gli costerà 4 mila euro di multa e forse pure la residenza di San Marino, presa per godere un regime fiscale agevolato. Antonio Tiberi Al centro di questa storia c’è un ciclista di 21 anni della Trek Segafredo, professionista dal 2021, già bronzo agli Europei juniores 2018 e campione del mondo a cronometro nel ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Sanspara eildelFederico Pedini Amati. Multato il responsabile della vicenda Una bravata quella compiuta da un, il quale ha sparato è ucciso ildeldel Turismo della Repubblica di San. All’atleta responsabile dell’accaduto la bravata gli costerà 4 mila euro di multa e forse pure la residenza di San, presa per godere un regime fiscale agevolato. Antonio Tiberi Al centro di questa storia c’è undi 21 anni della Trek Segafredo,dal 2021, già bronzo agli Europei juniores 2018 e campione del mondo a cronometro nel ...

