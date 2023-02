San Donato | l' ennesima spaccata notturna questa volta finisce male | uno dei ladri ferito ha perso parecchio sangue |Video

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : #Cardinale ha deciso: il #Milan lascerà #SanSiro per costruirsi da solo il nuovo stadio. Si rompe l’alleanza con l’… - MauProx : @paoloanfibio @SimoneCristao @RadioRossonera I comitati xi sono anche a sesto a san donato a roma - ilCittadinoLodi : SAN DONATO Il ladro reo confesso è ai domiciliari, ma i furti nelle scuole non si fermano - anna_violato : dai che siamo in parecchi: chi ci sta per la comunità energetica San Donato-Pilastro? - Guaglia6 : @Comeilnumero Ma pure San Donato -

Ma in effetti se facciamo mente locale a tutte le aree di cui si è parlato in questo periodo, oltre aSiro si è parlato di SestoGiovanni eprima dell'ipotesi La Maura, se in tutto ...Tre le aree già individuate: Sesto,ma soprattutto l'ippodromo la Maura, un'area privata che probabilmente permetterebbe al club rossonero di premere il piede sull'acceleratore con il ...Sarà un ritrovarsi con un perugino doc come don Paolo, nell'evento del prossimo 14 maggio, annunciato domenica mattina, alla messa delle 11:00, da don Riccardo Pascolini, parroco diall'...

SAN DONATO Ennesima incursione al bar, i ladri fuggono lasciando ingenti tracce di sangue VIDEO Il Cittadino

Nel mirino il plesso di via Libertà: sono più di trenta gli assalti negli ultimi tre mesi Nella notte tra ieri e oggi, martedì, a San Donato è stata messa a segno una nuova incursione nella scuola di ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...