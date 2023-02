Sampdoria, Stankovic: «Dovevamo segnare, sulla società…» (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, nel post partita della gara contro la Lazio. I dettagli Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio-Sampdoria di Serie A. PAROLE – «Come si torna a casa? Con l’aereo, tutti insieme. È stata una prestazione dignitosa per la Sampdoria. Non bisogna fraintendere le cose: la Lazio è una squadra ben costruita, ben allenata con campioni di livello. Ci manca la lucidità davanti alla porta, è vero. Lo dico sempre ai miei ragazzi di essere più lucidi nelle scelte che si fanno davanti alla porta. Per vincere serve segnare. Continuo a lavorare per migliorare le prestazioni sotto la porta, ma questa sera sono stati bravi Società? Io so solo dove è il campo e il centro sportivo. È lì il mio lavoro. Cerco di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di Dejan, allenatore della, nel post partita della gara contro la Lazio. I dettagli Dejanha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio-di Serie A. PAROLE – «Come si torna a casa? Con l’aereo, tutti insieme. È stata una prestazione dignitosa per la. Non bisogna fraintendere le cose: la Lazio è una squadra ben costruita, ben allenata con campioni di livello. Ci manca la lucidità davanti alla porta, è vero. Lo dico sempre ai miei ragazzi di essere più lucidi nelle scelte che si fanno davanti alla porta. Per vincere serve. Continuo a lavorare per migliorare le prestazioni sotto la porta, ma questa sera sono stati bravi Società? Io so solo dove è il campo e il centro sportivo. È lì il mio lavoro. Cerco di ...

