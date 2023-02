Sampdoria, caos nel CdA: si dimette Romei? La situazione (Di martedì 28 febbraio 2023) Antonio Romei, vice-presidente della Sampdoria, starebbe pensando di dimettersi dalla sua carica: cosa succede Giorni impoprtanti per il futuro di Antonio Romei alla Sampdoria, con il vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione scosso dalle minacce subite sabato scorso. Romei che non era nemmeno presente sugli spalti dell’Olimpico per il match che si è giocato ieri sera contro la Lazio. Nelle prossime ore verrà comunicata dallo stesso interessato la propria decisione in merito alle dimissioni dall’incarico, che a oggi appaiono tutt’altro che remote. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Antonio, vice-presidente della, starebbe pensando dirsi dalla sua carica: cosa succede Giorni impoprtanti per il futuro di Antonioalla, con il vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione scosso dalle minacce subite sabato scorso.che non era nemmeno presente sugli spalti dell’Olimpico per il match che si è giocato ieri sera contro la Lazio. Nelle prossime ore verrà comunicata dallo stesso interessato la propria decisione in merito alle dimissioni dall’incarico, che a oggi appaiono tutt’altro che remote. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Caos nel CdA della #Sampdoria: occhio alle dimissioni di #Romei - infoitsport : Caos Sampdoria, Zanetti è l’ultima spiaggia per la cessione - BroginiAlessio : Continua il caos in casa #Sampdoria. - CaiaAngelo : @VinceXXXII @doctor_el86 @pasquale_caos Icardi era stato acquistato dalla Sampdoria per 13,5 milioni di euro, riven… -