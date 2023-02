Sambenedettese in stato di agitazione: i giocatori pronti a non scendere più in campo (Di martedì 28 febbraio 2023) Clima teso in casa Sambenedettese. I giocatori del club marchigiano militante in Serie D hanno preso una posizione chiara e decisa sulla vicenda che riguarda il mancato pagamento degli stipendi dei mesi precedenti agli stessi. Con una nota ufficiale, pubblicata attraverso l’Associazione Italiana Calciatori, i giocatori hanno sottolineato il loro stato di agitazione e l’insostenibilità della situazione a loro strettamente collegata. Questa la nota pubblicata attraverso l’AIC: “Abbiamo continuato ad onorare la maglia finché ci è stato possibile attingendo alle nostre risorse personali ma, vista l’impossibilità di onorare i contratti di locazione, nonché di provvedere al nostro mantenimento, annunciamo lo stato di agitazione e comunichiamo che, dalla ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Clima teso in casa. Idel club marchigiano militante in Serie D hanno preso una posizione chiara e decisa sulla vicenda che riguarda il mancato pagamento degli stipendi dei mesi precedenti agli stessi. Con una nota ufficiale, pubblicata attraverso l’Associazione Italiana Calciatori, ihanno sottolineato il lorodie l’insostenibilità della situazione a loro strettamente collegata. Questa la nota pubblicata attraverso l’AIC: “Abbiamo continuato ad onorare la maglia finché ci èpossibile attingendo alle nostre risorse personali ma, vista l’impossibilità di onorare i contratti di locazione, nonché di provvedere al nostro mantenimento, annunciamo lodie comunichiamo che, dalla ...

