Salvini, negata l'autorizzazione a procedere per le opinioni su Carola Rackete (Di martedì 28 febbraio 2023) La Giunta delle elezioni e immunità del Senato ha negato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per le opinioni espresse su Carola Rackete, all'epoca dei fatti comandante della Sea Watch 3, la nave... Leggi su today (Di martedì 28 febbraio 2023) La Giunta delle elezioni e immunità del Senato ha negato la richiesta dinei confronti di Matteoper leespresse su, all'epoca dei fatti comandante della Sea Watch 3, la nave...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuigiVillano10 : RT @acgussy1: @matteosalvinimi @mariogiordano5 Robinho è stato condannato in via definitiva, per stupro:violenza sessuale di gruppo su una… - acgussy1 : @matteosalvinimi @mariogiordano5 Robinho è stato condannato in via definitiva, per stupro:violenza sessuale di grup… -