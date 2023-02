Salvini: “A Bruxelles l’Italia ribadirà il proprio No al divieto per le auto benzina e diesel dal 2035” (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA – “Anche grazie alle 100mila persone che in pochi giorni hanno firmato online e nei gazebo l’iniziativa della Lega, domani a Bruxelles l’Italia ribadirà il proprio No al divieto per le auto benzina e diesel dal 2035. Sì alla sostenibilità ambientale ma con buonsenso, evitando di regalare alla Cina intere industrie e centinaia di migliaia di posti di lavoro”. E’ quanto scrive sul suo canale Telegram il leader della Lega Matteo Salvini, vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA – “Anche grazie alle 100mila persone che in pochi giorni hanno firmato online e nei gazebo l’iniziativa della Lega, domani ailNo alper ledal. Sì alla sostenibilità ambientale ma con buonsenso, evitando di regalare alla Cina intere industrie e centinaia di migliaia di posti di lavoro”. E’ quanto scrive sul suo canale Telegram il leader della Lega Matteo, vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo L'Opinionista.

