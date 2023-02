Salva l’unica piramide di Spagna: è quella dedicata ai caduti italiani (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb – La lunga polemica che da settimane vede nel mirino l’unica piramide di Spagna, sembra si stia risolvendo in maniera positiva per il ricordo dei nostri connazionali caduti nella Guerra Civile. Solo pochi giorni fa vi abbiamo riportato gli appelli di Roberto Menia, vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Difesa di Fratelli d’Italia, e dei militanti di CasaPound Italia che avevano manifestato direttamente sul posto insieme ai membri dell’associazione locale Alfonso I. Proprio questa manifestazione davanti al dibattuto monumento, probabilmente, ha attirato l’interesse delle autorità spagnole immortalando un centinaio di persone, tra manifestanti e turisti, presenti nell’area un tempo curata dallo Stato italiano. Ora, grazie all’interessamento del partito di centrodestra spagnolo Vox, e a quello di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb – La lunga polemica che da settimane vede nel mirinodi, sembra si stia risolvendo in maniera positiva per il ricordo dei nostri connazionalinella Guerra Civile. Solo pochi giorni fa vi abbiamo riportato gli appelli di Roberto Menia, vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Difesa di Fratelli d’Italia, e dei militanti di CasaPound Italia che avevano manifestato direttamente sul posto insieme ai membri dell’associazione locale Alfonso I. Proprio questa manifestazione davanti al dibattuto monumento, probabilmente, ha attirato l’interesse delle autorità spagnole immortalando un centinaio di persone, tra manifestanti e turisti, presenti nell’area un tempo curata dallo Stato italiano. Ora, grazie all’interessamento del partito di centrodestra spagnolo Vox, e a quello di ...

