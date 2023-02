“Salto nel vuoto” conquista il Kilometro Rosso: il parco scientifico tecnologico si traveste da Gamec (Di martedì 28 febbraio 2023) Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura e in occasione della mostra “Salto nel vuoto. Arte al di la? della materia”, in visione alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo fino al 28 maggio 2023, la Gamec e Kilometro Rosso Innovation District rinnovano la propria collaborazione attraverso un progetto grafico che veste la struttura del parco scientifico tecnologico ideata da Jean Nouvel. Visibili lungo l’autostrada A4, i sei pannelli ricordano – nei testi e nei colori – la sinergia tra le citta? di Bergamo e Brescia, promuovendo al contempo la grande mostra della Gamec dedicata al tema della smaterializzazione nell’arte del XX e XXI secolo attraverso l’opera Le grand sie?cle di Rene? Magritte. “Siamo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 febbraio 2023) Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura e in occasione della mostra “nel. Arte al di la? della materia”, in visione alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo fino al 28 maggio 2023, laInnovation District rinnovano la propria collaborazione attraverso un progetto grafico che veste la struttura delideata da Jean Nouvel. Visibili lungo l’autostrada A4, i sei pannelli ricordano – nei testi e nei colori – la sinergia tra le citta? di Bergamo e Brescia, promuovendo al contempo la grande mostra delladedicata al tema della smaterializzazione nell’arte del XX e XXI secolo attraverso l’opera Le grand sie?cle di Rene? Magritte. “Siamo ...

