Salto con gli sci, Mondiali Planica 2023. Chi succederà a Maren Lundby sul trono del Large Hill? (Di martedì 28 febbraio 2023) Mercoledì 1 marzo andrà in scena la II gara individuale femminile su trampolino grande con valenza iridata. Questa competizione è infatti stata aggiunta al programma dei Mondiali a partire dall'edizione di Oberstdorf 2021, consentendo quindi di raggiungere la piena parità sessuale nel Salto con gli sci. La disciplina può vantarsi di permettere a uomini e donne di avere lo stesso numero di possibilità di medaglia, ovvero quattro (due prove individuali e altrettante a squadre). L'unica differenza è rappresentata dal contesto dove si disputa il team event monosesso. I maschi saltano su Large Hill, mentre le femmine si confrontano su Normal Hill. Dettagli. Ciò che conta è aver garantito le medesime chance ad ambedue le metà del cielo. Due anni fa, a Oberstdorf, la medaglia d'oro fu appannaggio della ...

