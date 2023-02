Salto con gli sci, Mondiali 2023: Althaus su Loutitt e Lundby in qualificazione dal trampolino grande, avanti le Malsiner (Di martedì 28 febbraio 2023) Si è conclusa la qualificazione della gara individuale femminile dal trampolino grande valida per i Mondiali di Planica. Il Salto con gli sci inizia il percorso per eleggere il terzultimo terzetto di medaglie, e in quest’occasione a emergere è la tedesca Katharina Althaus, che sfrutta condizioni perfette per giungere, sull’HS138 sloveno, a quota 129 metri, fatto che le vale 122.2 punti. Alle sue spalle giunge la canadese Alexandria Loutitt, che pur senza essere propriamente la migliore nell’atterraggio fa comunque segnare un 115.7 arrivando fino a 128.5 metri, fatto che le permette di precedere una Maren Lundby sempre più in forma. La norvegese, proveniente da una lunga serie di peripezie, pesca il Salto più lungo di oggi, a 131 metri, ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Si è conclusa ladella gara individuale femminile dalvalida per idi Planica. Ilcon gli sci inizia il percorso per eleggere il terzultimo terzetto di medaglie, e in quest’occasione a emergere è la tedesca Katharina, che sfrutta condizioni perfette per giungere, sull’HS138 sloveno, a quota 129 metri, fatto che le vale 122.2 punti. Alle sue spalle giunge la canadese Alexandria, che pur senza essere propriamente la migliore nell’atterraggio fa comunque segnare un 115.7 arrivando fino a 128.5 metri, fatto che le permette di precedere una Marensempre più in forma. La norvegese, proveniente da una lunga serie di peripezie, pesca ilpiù lungo di oggi, a 131 metri, ...

