Salerno, sospensione idrica ad horas: la mappa dei disagi (Di martedì 28 febbraio 2023) La società Salerno Sistemi comunica che, per eseguire urgente ed indifferibile intervento riparativo sulla tubazione in via Scuola Eleatica civico 11 ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, si rende necessario sospendere ad horas l'erogazione idrica alla seguente strada e traverse limitrofe: via Scuola Eleatica Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 16,00 odierne. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all'utenza interessata.

