Salerno | sequestrato sfasciacarrozze per gestione illecita di rifiuti speciali

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ieri, 27 febbraio, i militari delle Stazioni Carabinieri Forestale die San CiprianoPicentino, nell’ambito di controlli finalizzati al rispetto della normativa ambientale, hanno posto sotto sequestro un impianto di autodemolizioni nel comune die deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare. Le forze dell’ordine hanno provveduto al sequestro perdied inosservanza delle prescrizioni contenute in autorizzazione. Sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di euro 7.500. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernotoday : Gestione illecita di rifiuti: sequestrato impianto di autodemolizioni a Salerno, denunciato il titolare… - ottopagine : Salerno, sequestrato dai carabinieri un impianto di autodemolizioni #Salerno -

... uomo macchina di Schlein, che durante il congresso a Gragnano è statoper ore al buio ... siate le nostre antenne sul territorio in Campania, soprattutto nella provincia di, cioè la ...Ci sono stati diversi sequestri in Europa, ma il più significativo ha avuto luogo in Italia nel porto dinell'estate del 2020 , quando la Guardia di Finanza haun carico dal ...... Avellino,, Sassari e Cosenza), dirottando i clienti nelle sedi a loro più vicine e ... è statoun ulteriore ingente quantitativo di sostanza stupefacente ad una delle due donne ...

Salerno: sequestrato impianto di autodemolizione. Denunciato e ... ondanews

Un impianto di autodemolizioni è stato sequestrato dai carabinieri forestali di Salerno e San Cipriano Picentino nel territorio comunale del capoluogo. Il titolare è stato denunciato per gestione ille ...il sequestro di tutte le cartelle cliniche, e ha iscritto nel registro degli indagati un medico che ha avuto in cura la vittima: si tratta di A.R., 65 anni, di Pollica, in provincia di Salerno. Il pm ...