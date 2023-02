Salerno, inaugurato lo Sportello Formazione e Lavoro per gli immigrati (Di martedì 28 febbraio 2023) È stato inaugurato, presso la sede di PformGroup in via San Leonardo a Salerno, lo Sportello Formazione e Lavoro per gli immigrati, nato da un protocollo d’intesa tra PformLab e l’Associazione Il Mondo a Colori. Obiettivo dello Sportello è quello di facilitare l’inserimento nel mondo del Lavoro degli immigrati attraverso la certificazione e la valorizzazione delle loro competenze oppure tramite percorsi di Formazione specifici. Durante la conferenza di presentazione sono intervenuti Sabrina Ferrara, Presidente PformLab, Fatiha Chakir, Presidente Associazione il Mondo a Colori, Edoardo Gisolfi, componente del CTS PFormLab e socio Gruppo Stratego, e Alfonso Esposito, CEO PformGroup. “L’obiettivo di questo ... Leggi su zon (Di martedì 28 febbraio 2023) È stato, presso la sede di PformGroup in via San Leonardo a, loper gli, nato da un protocollo d’intesa tra PformLab e l’Associazione Il Mondo a Colori. Obiettivo delloè quello di facilitare l’inserimento nel mondo deldegliattraverso la certificazione e la valorizzazione delle loro competenze oppure tramite percorsi dispecifici. Durante la conferenza di presentazione sono intervenuti Sabrina Ferrara, Presidente PformLab, Fatiha Chakir, Presidente Associazione il Mondo a Colori, Edoardo Gisolfi, componente del CTS PFormLab e socio Gruppo Stratego, e Alfonso Esposito, CEO PformGroup. “L’obiettivo di questo ...

