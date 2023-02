Salerno, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (Di martedì 28 febbraio 2023) Il 23 febbraio 2023 la Squadra Mobile di Salerno ha arrestato un uomo nella flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le forze dell’ordine, a seguito di una perquisizione condotta presso l’abitazione dell’indagato, è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish e di due bilancini di precisione utilizzati per la preparazione di dosi destinate alla vendita. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 28 febbraio 2023) Il 23 febbraio 2023 la Squadra Mobile dihaun uomo nella flagranza di reato peraididi. Le forze dell’ordine, a seguito di una perquisizione condotta presso l’abitazione dell’indagato, è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish e di due bilancini di precisione utilizzati per la preparazione di dosi destinate alla vendita. Segui ZON.IT su Google News.

