Salerno | aggredisce Carabinieri e personale di vigilanza | arrestato

In data 27 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un uomo per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché per danneggiamento aggravato, in quanto lo stesso presentatosi al varco d'ingresso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, alla richiesta dei motivi dell'ingresso avrebbe, aggredito i Carabinieri ed il personale di vigilanza di servizio e nel tentativo di sottrarsi all'arresto, danneggiato i vetri di un'autovettura di servizio dell' Arma.

