Sale alla sbarra | medici Milano ' consumi sopra soglia e rischi | va processato'

Milano, 28 feb. (Adnkronos Salute) - I lombardi ne consumano 9 grammi al giorno, l'Organizzazione mondiale della sanità chiede di restare sotto i 5. I medici meneghini hanno deciso: "Portiamo il Sale in tribunale". Sarà un vero e proprio processo - con tanto confronto fra pm e avvocati difensori, e sentenza pronunciata al termine della 'requisitoria' - quello che si terrà domani, mercoledì 1 marzo alle 17, in Aula Magna dell'università degli Studi di Milano. alla sbarra un imputato eccellente: il Sale, appunto. Noto al mondo per insaporire i cibi, è stato accusato di mettere in pericolo ogni giorno molti dei nostri organi vitali - cuore, reni, cervello - e quindi la nostra salute. Dopo un inquadramento storico filosofico del caso presentato da Elio Franzini, Magnifico ...

