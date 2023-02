Salario minimo, Serracchiani: ‘Svolta di Schlein? Proposta di tutto il Pd, pure di Bonaccini’. Aiello (M5s): ‘Misuriamo convergenze con i fatti’ (Di martedì 28 febbraio 2023) “Ci sarà un’accelerazione per un fronte comune in Parlamento sul Salario minimo dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie dem e il suo appello a una convergenza tra le opposizioni? Beh, diciamo che l’appello era del Partito democratico, vorrei ricordare che alla Camera il primo atto da noi portato avanti era stato una mozione proprio sul Salario minimo. E al Congresso pure Stefano Bonaccini si è sempre detto favorevole”. A rivendicarlo, non senza sarcasmo, la capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, sostenitrice del presidente della regione Emilia Romagna alle primarie, a margine di un convegno organizzato dalla Uil. “L’esigenza di andare avanti su questo tema è condivisa anche dai colleghi del M5s, quindi andiamo avanti”, ha continuato. Silenzi invece, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) “Ci sarà un’accelerazione per un fronte comune in Parlamento suldopo la vittoria di Ellyalle primarie dem e il suo appello a una convergenza tra le opposizioni? Beh, diciamo che l’appello era del Partito democratico, vorrei ricordare che alla Camera il primo atto da noi portato avanti era stato una mozione proprio sul. E al CongressoStefano Bonaccini si è sempre detto favorevole”. A rivendicarlo, non senza sarcasmo, la capogruppo Pd alla Camera, Debora, sostenitrice del presidente della regione Emilia Romagna alle primarie, a margine di un convegno organizzato dalla Uil. “L’esigenza di andare avanti su questo tema è condivisa anche dai colleghi del M5s, quindi andiamo avanti”, ha continuato. Silenzi invece, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #PrimariePD - Elly #Schlein: 'Sotto una certa soglia non è lavoro, è sfruttamento.' E annuncia una battaglia sul sa… - fattoquotidiano : Pd, Schlein indica le priorità: “Salario minimo, giustizia sociale e ambientale”. E a Meloni: “Saremo un problema p… - HuffPostItalia : Schleinomics. Sì a Rdc, patrimoniale, Superbonus e salario minimo. No a Jobs act e termovalorizzatori - menkmaxkraken : RT @FrancescaChaouq: La nazione fondata sul lavoro: la settimana di 4 giorni, lo Smart working per tutti, il salario minimo, il reddito di… - c_falleri : RT @FrancescaChaouq: La nazione fondata sul lavoro: la settimana di 4 giorni, lo Smart working per tutti, il salario minimo, il reddito di… -