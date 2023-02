Salario minimo e pensioni, Tridico: “Con una soglia di 9 euro lordi, pensioni più alte del 10%” (Di martedì 28 febbraio 2023) Con il rapido susseguirsi generazionale, di milioni di italiani letteralmente esautorati da una vita di lavoro e sacrifici, con altrettanta rapidità le casse dell’Inps vengono sempre più svuotate dalle legittime richieste di pensioni. Il tutto però, come ormai tristemente noto, a fronte di un tasso di disoccupazione a dir poco inquietante, e di una diffusa crisi economica che non può più concedere spazi a tasse e gabelle. Dunque, la situazione è abbastanza inquietante, e benché ciascun governo tenti una sua ‘ricetta’ per ripianare la situazione pensionistica, nulla accade di nuovo e, anzi, il rischio per chi anela finalmente il meritato riposo, è di andare a percepire anche meno del dovuto. pensioni, la proposta di Tridico presentando il suo nuovo libro (‘Il lavoro di ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) Con il rapido susseguirsi generazionale, di milioni di italiani letteralmente esautorati da una vita di lavoro e sacrifici, con altrettanta rapidità le casse dell’Inps vengono sempre più svuotate dalle legittime richieste di. Il tutto però, come ormai tristemente noto, a fronte di un tasso di disoccupazione a dir poco inquietante, e di una diffusa crisi economica che non può più concedere spazi a tasse e gabelle. Dunque, la situazione è abbastanza inquietante, e benché ciascun governo tenti una sua ‘ricetta’ per ripianare la situazionestica, nulla accade di nuovo e, anzi, il rischio per chi anela finalmente il meritato riposo, è di andare a percepire anche meno del dovuto., la proposta dipresentando il suo nuovo libro (‘Il lavoro di ...

