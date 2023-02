Sala: «Mi sembra evidente che San Siro non lo vuole più nessuno. Sarà un problema per il Comune» (Di martedì 28 febbraio 2023) Al termine dell’incontro con Inter e Milan per la questione stadio, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Le riporta Calcio e Finanza. “Fondamentalmente resta viva l’ipotesi di un unico stadio per le due squadre, ma il Milan oggi ha ufficialmente annunciato che sta guardando con interesse una nuova area, che è quella de La Maura. E che quindi la sta guardando come una iniziativa del solo Milan. Non sono sorpreso perché era uscita già sui media, ma li ho convocati proprio perché ero nella scomoda situazione da leggere da voi le notizie senza comunicazioni ufficiali”. Sala continua: “Ora il processo per l’autorizzazione dell’ipotesi base, ovvero lo stadio vicino all’attuale Meazza va avanti, ma ho chiesto al Milan entro due o tre settimane di rispondere alla nostra richiesta che è di rivedere il piano ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023) Al termine dell’incontro con Inter e Milan per la questione stadio, il sindaco di Milano, Giuseppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Le riporta Calcio e Finanza. “Fondamentalmente resta viva l’ipotesi di un unico stadio per le due squadre, ma il Milan oggi ha ufficialmente annunciato che sta guardando con interesse una nuova area, che è quella de La Maura. E che quindi la sta guardando come una iniziativa del solo Milan. Non sono sorpreso perché era uscita già sui media, ma li ho convocati proprio perché ero nella scomoda situazione da leggere da voi le notizie senza comunicazioni ufficiali”.continua: “Ora il processo per l’autorizzazione dell’ipotesi base, ovvero lo stadio vicino all’attuale Meazza va avanti, ma ho chiesto al Milan entro due o tre settimane di rispondere alla nostra richiesta che è di rivedere il piano ...

