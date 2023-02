Sala: «Inter fuori da Milano? Altre aree in città non ci sono! Prendo atto…» (Di martedì 28 febbraio 2023) L’Inter, così come il Milan, sta riflettendo sull’ipotesi stadio in solitaria in un’area ancora ignota ma certamente fuori dal comune di Milano. Il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, prende coscienza del fatto che servono stadi moderni PRESA DI COSCIENZA – L’Inter e il Milan stanno lentamente abbandonando l’ipotesi del nuovo San Siro insieme per virare su uno stadio in solitaria in Altre aree, fuori Milano per quanto riguarda i nerazzurri (vedi dichiarazioni Antonello). Giuseppe Sala prende coscienza di una necessità per i club moderni: «Inter fuori dal comune di Milano? In effetti, se facciamo mente locale a tutte le aree di cui si è ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) L’, così come il Milan, sta riflettendo sull’ipotesi stadio in solitaria in un’area ancora ignota ma certamentedal comune di. Il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe, prende coscienza del fatto che servono stadi moderni PRESA DI COSCIENZA – L’e il Milan stanno lentamente abbandonando l’ipotesi del nuovo San Siro insieme per virare su uno stadio in solitaria inper quanto riguarda i nerazzurri (vedi dichiarazioni Antonello). Giuseppeprende coscienza di una necessità per i club moderni: «dal comune di? In effetti, se facciamo mente locale a tutte ledi cui si è ...

