Sala | «Amareggiato | non sorpreso Inter? Possibile stadio fuori Milano»

San Siro e lo stadio per Inter e Milan è diventato un vero e proprio caso: così dopo Alessandro Antonello lato nerazzurri, ha parlato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine della riunione tenuta con i vertici dei due club in Comune. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della questione stadio dopo la riunione tenuta in Comune con i vertici societari di Inter e Milan. Queste le sue parole una volta terminato l'incontro: «Fondamentalmente rimane viva l'ipotesi di un unico stadio per le due squadre. Ma il Milan oggi ha annunciato che sta guardando con interesse una nuova area, che è quella de La Maura. La sta guardando come iniziativa solo del Milan.

