Sahara Occidentale: l'Austria sostiene il piano di autonomia del Marocco (Di martedì 28 febbraio 2023) l'Austria considera il piano di autonomia, presentato dal Marocco nel 2007, come un "contributo serio e credibile" al processo politico condotto dall'Onu e come base per una soluzione accettata da tutte le parti. Lo afferma la dichiarazione congiunta adottata al termine dell'incontro, martedì a Rabat, tra il capo del governo marocchino, Aziz Akhannouch, e il InsideOver.

SAHARA OCCIDENTALE. L'Austria sostiene il piano di autonomia marocchino ... molti paesi africani, arabi e asiatici riconoscono nel piano di autonomia l'unica soluzione seria, credibile e realistica alla controversia regionale attorno al Sahara occidentale. Inoltre il numero ... Presadiretta: Europa in vendita La corte di giustizia europea ha bocciato gli accordi di pesca nella zona del Sahara occidentale, sostenendo che bisognava coinvolgere il popolo del Saharawi: l'Europa è andata dunque contro i ... Italia: la scommessa sul gas africano sta funzionando Il motivo di questo cambiamento sono le frizioni politiche riguardanti la questione della richiesta di autonomia del Sahara occidentale, con Madrid che ha accolto il piano del Marocco, ostile all'... ... molti paesi africani, arabi e asiatici riconoscono nel piano di autonomia l'unica soluzione seria, credibile e realistica alla controversia regionale attorno al. Inoltre il numero ...La corte di giustizia europea ha bocciato gli accordi di pesca nella zona del, sostenendo che bisognava coinvolgere il popolo del Saharawi: l'Europa è andata dunque contro i ...Il motivo di questo cambiamento sono le frizioni politiche riguardanti la questione della richiesta di autonomia del, con Madrid che ha accolto il piano del Marocco, ostile all'... Ancora tensioni tra Fronte Polisario e Marocco per il Sahara ... Vatican News - Italiano Presadiretta: Europa in vendita Il Qatar si è infiltrato nel parlamento europeo - è la domanda di una europarlamentare Aubry nell’intervista a Presadiretta: il servizio di questa sera cercherà di rispondere a questa domanda e (...) ... La Francia sta diventando il giardino europeo del Marocco Come il caso di Dakhla, città del Sahara occidentale ed ex colonia spagnola, territorio classificato non-autonomo dalle Nazioni unite, al quale Rabat vorrebbe imporre la sua sovranità per motivi ... Il Qatar si è infiltrato nel parlamento europeo - è la domanda di una europarlamentare Aubry nell’intervista a Presadiretta: il servizio di questa sera cercherà di rispondere a questa domanda e (...) ...Come il caso di Dakhla, città del Sahara occidentale ed ex colonia spagnola, territorio classificato non-autonomo dalle Nazioni unite, al quale Rabat vorrebbe imporre la sua sovranità per motivi ...