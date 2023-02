Saccone | Adesso il Napoli è tra le prime 3 4 squadre più forti d' Europa

(Di martedì 28 febbraio 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Corrado, ex preparatore atletico del, di seguito le sue dichiarazioni: “-Lazio 4-3? Fu una partita memorabile. Ilha avuto una crescita esponenziale e ha lavorato molto bene negli anni. Con Mazzarri si sono create le basi per fare bene in futuro. Poi è arrivato Benitez che ha reso internazionale quel tipo di squadra consolidando il lavoro fatto da Mazzarri. Poi con Sarri è arrivato il bel gioco. La costruzione delattuale arriva anche dagli anni scorsi. I punti di vantaggio attuali sono un’enormità, c’è anche da valutare che prima quando ero alsiamo arrivati al secondo posto,la squadra è molto più competitiva e il campionato è privo di una Juve ...

L'ex preparatore atletico del Napoli, Corrado Saccone, ha parlato del grande lavoro di Luciano Spalletti e della stagione super condotta dagli azzurri.